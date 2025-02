Fermato per un controllo e trovato in possesso complessivamente di circa mezzo etto di hashish. Così un 27enne romano è finito in manette. Il giovane è stato fermato dai carabinieri della Compagnia di Viterbo che ha disposto un piano di controllo del territorio con particolare riferimento alle vie di comunicazione che collegano i comuni dei Monti Cimini per garantire la sicurezza nei week-end.

In tale contesto i militari della Stazione di Soriano nel Cimino hanno fermato un’autovettura condotta dal 27enne che è stato trovato in possesso di circa 1,8 grammi di hashish, suddivisi in tre involucri di cellophane.

A quel punto i carabinieri hanno esteso la perquisizione a un casale nella sua disponibilità a Caprarola e alla sua abitazione nella capitale. I militari hanno rinvenuto e sequestrato un panetto di circa 41,2 grammi di hashish, circa 0,65 grammi di hashish in due involucri di cellophane, un bilancino di precisione e materiale ritenuto utile al confezionamento della droga. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Inoltre, i militari di Soriano nel Cimino hanno denunciato per ricettazione un ventenne di origine nordafricana. Il giovane cittadino straniero è stato trovato in possesso di alcune borse contenenti numerosi capi d’abbigliamento, generi alimentari, prodotti di cosmetica e per l’igiene personale, risultati essere oggetto di furto perpetrati in diversi esercizi di un centro commerciale di Padova. La refurtiva del valore di circa 4000 euro è stata sequestrata.

“L'operazione - rimarcano dall’Arma - che si inserisce in un contesto più ampio dell’azione di prevenzione e contrasto dei reati in genere, costituisce una concreta e decisa risposta al crescente allarme sociale suscitato dal consumo di droghe, soprattutto tra giovanissimi, e conferma il costante impegno dell’Arma nelle attività di contrasto al fenomeno dei reati predatori”