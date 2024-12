Alcuni ragazzi di Civita Castellana venerdì scorso hanno trovato in piazza Duomo un pacchetto contenente una considerevole somma di denaro e documenti appartenenti a un turista di New York e, senza esitazione lo hanno consegnato a una pattuglia dei carabinieri che si trovava a passare in quel momento.

Il fatto ha visto coinvolta Angela Consoli, già assessora e consigliera comunale, che ha raccontato l'accaduto. «Thomas (il turista americano ndr.) era molto in ansia e ha chiesto aiuto a me e a un mio conoscente. Non sapeva a chi rivolgersi, anche perché nessuno nella zona parlava inglese». Il giovane turista è stato accompagnato dai carabinieri. Ma una volta in caserma, è arrivata la sorpresa.

«Nella cassaforte della caserma era conservato il prezioso plico - racconta ancora Angela Consoli - Thomas era felice, anche perché nel giro di poche ore aveva l’aereo per New York».

Consoli sottolinea come Civita Castellana si sia « distinta per merito dei ragazzi e dei carabinieri, disponibili, preparati e in grado di interloquire con Thomas».

Il giovane americano, sollevato e grato per l’aiuto ricevuto, ha mostrato il suo apprezzamento per la comunità di Civita Castellana con un gesto simbolico.

«Uscito dalla caserma il newyorkese era raggiante - riferisce ancora Angela Consoli - L’ho riaccompagnato in centro e, prima di correre a casa a prendere i bagagli, mi ha donato un piccolo cigno fatto piegando un foglietto di carta».

Consoli ringrazia anche: «Angela Nelli, che ho incontrato per caso mentre Thomas era in caserma e, venuta a conoscenza della situazione, si è messa a disposizione».

«Orgogliosa di Civita Castellana e dei suoi abitanti», conclude.