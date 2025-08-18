TOLFA - Il Rione Rocca vince la 7^ edizione del Drappo dei Rioni.Si è tenuto nella mattinata di domenica 17 agosto, la 7° edizione del Drappo dei Rioni, che ha visto sfilare dal centro storico di Tolfa fino sotto il Palazzo Comunale in piazza Vittorio Veneto, i 7 Rioni di Tolfa con ben 42 Cavalieri (6 Cavalieri a Rione). Il Rione Rocca con una eccellente prestazione corale ha trionfato tra gli applausi e la gioia incontenibile del Rione biancorosso presieduto da Veronica Vannicola con un totale di 145''41; secondo posto per il Rione Battaglione con 178''47; sul terzo gradino del podio sono saliti, invece, i cavalieri del Rione Lizzera con un totale di 198''56. Sono stati poi premiati i cavalieri con il miglior tempo. A fregiarsi del titolo il bravissimo ex esperto cavaliere e buttero Fabio Porchianello (Rione Poggiarello) con totale 29''47; seguito da Christian Carloni con un totale di 38''82 (Rione Rocca); terzo posto per Umberto Velotti (Rione Cappuccini) con un totale di 43''93. Quarta migliore prestazione per Stefano Olivetti (Rione Poggiarello) con un totale di 44"00. Quinta la bravissima amazzone Marta Papa con un totale di 54''47. Oltre a vincere la competizione la Rocca si è aggiudica la medaglia d’argento come "Miglior Cavaliere" del loro Christian Carloni. Emozionate le parole della presidente Veronica Vannicola: "Sono felice per la vittoria ottenuta nel Drappo dei Rioni giunto alla sua 7° edizione. Ringrazio, a nome del Rione Rocca, i nostri Cavalieri: Andrea Fracassa, Luca Buzzi, Christian Carloni, Aldo di Giacinti, Giordano Riganelli e Fabio Bonaposta. Ragazzi speciali a cui abbiamo dato fiducia e che, ancora una volta, ci hanno ampiamente ripagato. Non sono solo “i Cavalieri del Rione Rocca”, ma come loro stessi affermano sono parte della Famiglia bianco-rossa. Ringrazio il Capitano Riccardo Fracassa, al mio fianco nella preparazione di questa importante sfida. Poteva scendere nella Storica pista di viale d’Italia, ma ha deciso di fare un passo indietro per lasciare il posto al nostro 4° Cavaliere Luca Buzzi in caso di sostituzione nel Torneo dei Butteri Rionale del 27 luglio. Un gesto il suo, seppur così giovane di grande intelligenza nel mantenere salda la squadra Rocca che esercita in tre Competizioni Equestri durante l’anno. Ora il prossimo obiettivo è candidare la Squadra per l’8° Edizione "Miglior Cavaliere d'Italia 2025, come abbiamo fatto lo scorso anno e puntare al Premio Nazionale. Da presidente è per me un onore ed un privilegio rappresentare il Rione Rocca non solo per la Squadra Equestre. Dal 2019, dietro le quinte si è formato un Team straordinario che pochi presidenti possono vantare, che tolgono tempo alla loro vita privata e seguono a 360° tutto ciò che il Rione Rocca fà. Sono stati eccezionali nel seguire le 3 competizioni equestri: 33° Torneo dei Butteri Rionale, 55° Torneo dei Butteri Regionale e il 7° Drappo dei Rioni a distanza di circa 20 giorni”. Il tema del Drappo di quest'anno è stato “Tolfa-Norvegia: 30 anni di amicizia", infatti nel '95 i norvegesi scelsero Tolfa come punto di riferimento italiano per trascorrere le vacanze ed ammirarne la bellezza, ma anche per importare la loro cultura ed in collina fondarono il Centro Studi ItaloNorvegese. Oggi i tanti norvegesi presenti a Tolfa sono parte integrante dei Rioni e non mancano a vivere tutti gli eventi proposti. Vincitrice del Bando di concorso è stata l'artista Valentina Mariani. A sfidarsi sul campo di gara, ossia la pista interrata di viale d'Italia sono state le squadra in rappresentanza del Rione Rocca: Andrea Fracassa (con Orfeo), Luca Buzzi (con Aramis), Christian Carloni (con Bambola), Aldo Di Giacinti (con Aurelio), Giordano Riganelli (con Paloma) e Fabio Bonaposta (con Blasco). Per il Rione Poggiarello: Stefano Olivetti (con Pestifera), Moreno Olivetti (con Sally), Marco Santacroce (con Cappuccino), Giulia Caparbi (con Imperatrice), Marcello Spolverini (con Pako) e Fabio Porchianello (con Pascià). Per il Rione Cappuccini Giulio Onori (con Normolow), Fabio Cozzolino (con Miyamoto Musashi), Umberto Velotti (con Jo Bandit Falling Start), Aleandro Dini (con Serena), Andrea Serafini (con Barak Hobama) e Pierluigi Befani (con Gufetta). Per il Rione Lizzera Squadra: Stefano della Corte (con Cherida Baia), Andrea Corrado (con Mughetto), Giovanni Chinucci (con Joey), Diego Maiucci (con Bon Bon), Santoni Livio (con Asfahres) e Guido Agostini (con Alba Dorata). Per il Rione Sughera: Pierluigi Papa (con Ashar), Alessandro Papa (con Farasha), Marta Papa (con Kira), Alessia Mellini (con Shakira), Alessio Testa (con Angelica) e Fabrizio Fronti (con Ciuffetto). Per il Rione Casalaccio: Marco Quatrini (con India), Dario Cascianelli (con Veleno), Angelo Volpi (con Calamita), Valerio Mitone (con Colorado), Andrea Delogu (con Icnusa) e Massimo Morra (con Papa Francis). Per il Rione Battaglione: Francesco Fiorucci (con Eliot), Alessio Cavallaro (con Rey), Walter Pesci (con M.Duilio), Stefano Pesci (con M.Ira), Andrea Ortenzi (con Bella Monica) e Tiziano De Grossi (con Lasan Marquita).

L'avvincente gara si è svolta sulla pista "stirica" quella cioè di viale d'Italia. Molto il pubblico che ha assistito alle veie performance. È piaciuto a tutti il maxi schermo in piazza per assistere nel modo migliore alla competizione. Questa pista vide correre anche i Fantini scelti anche per i vari Pali di Siena come Giuseppe Gentili (in arte Ciancone, a Siena il “Professore”), Antonio Trinetti (in arte Canapetta), Torquato Moggi (in arte Tafanello), Augusto Berardozzi (in arte Pizzichetto), Antonio Villella (in arte Trentacinque, a Siena Sgaibarre). La festa per la vittoria è proseguita con un pranzo di tutto il Rione Rocca presso il ristorante La Loggetta, con il brindisi dei tanti passanti che, richiamati dall’atmosfera di festa, si sono uniti ai festeggiamenti. Sono stati presenti anche un Team di fotografi: segno evidente che questo evento sta sempre più catturando l'attenzione generale.

