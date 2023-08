CIVITAVECCHIA – La sospensione delle udienze e l’attività ridotta per le ferie estive lasciano la fotografia di una landa desolata. Così si presenta il parcheggio a servizio del tribunale, con il piazzale sulla Mediana che sia in inverno che in estate si presenta inadeguato. Il Palazzo di giustizia è frequentato da professionisti e persone che arrivano da Roma, dalla Toscana o da altre parti d’Italia. E l’arrivo, in auto, non è certo dei migliori. Già solo trovare un parcheggio libero, quando è giornata di udienze, è quasi impossibile: soprattutto per l’assenza di adeguata segnaletica, scarsi controlli ed inciviltà, con macchine parcheggiate senza ordine e criterio. Spesso poi in zona sono lasciati in sosta camion vela, camper, tir, furgoni che vanno a ridurre ancora di più la disponibilità di parcheggio. E poi il degrado in cui versa la zona. Cumuli di sporcizia ovunque, a ridosso del muro e sotto gli alberi. Transenne che fanno bella mostra di sè da troppo tempo. Asfalto in alcuni tratti dissestato, con buche che ricordano il passaggio quotidiano di mezzi pesanti, erbaccia un po’ ovunque. Per non parlare delle condizioni della rampa per disabili che dal parcheggio porta al piazzale interno del Tribunale, sporca e abbandonata all’incuria. Più volte i dipendenti del Palazzo di giustizia e gli stessi avvocati hanno chiesto un intervento che potesse restituire il decoro all’area. Ma ancora non sembra essere in agenda.

