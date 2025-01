Una tragica notizia ha colpito la comunità di Nepi: la giovane Ludmilla Kochube, 30 anni, è scomparsa improvvisamente durante un viaggio a Hiroshima, in Giappone. La comunità si è immediatamente mobilitata per sostenere la famiglia nel difficile momento e per organizzare il rimpatrio della salma in Italia.

La notizia della scomparsa di Ludmilla ha suscitato profondo cordoglio in tutta la cittadinanza. Amici e conoscenti si sono attivati per avviare una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, raggiungendo e superando in breve tempo l'obiettivo prefissato di 15mila euro, arrivando a quota 18mila euro grazie a oltre 500 donazioni.

Anche i giovani di Forza Italia Nepi si sono impegnati attivamente per supportare la famiglia Kochube. In una nota, hanno espresso il loro profondo rammarico per la perdita della giovane compaesana, nata nel 1994, e hanno assicurato il massimo impegno per facilitare il rimpatrio della salma. Hanno inoltre reso noto che il Consolato Generale a Osaka e l'Ambasciata italiana stanno collaborando con le autorità locali per assistere la famiglia in questa delicata situazione. Il ministro Tajani è stato informato della vicenda e si è detto in costante contatto con i referenti, valutando tutte le opzioni possibili, incluso il supporto per alleviare le difficoltà burocratiche. L'obiettivo primario è permettere ai familiari di dare l'ultimo saluto a Ludmilla nella sua terra d'origine.

Il messaggio di cordoglio e l'appello alla solidarietà si sono diffusi rapidamente sui social media, innescando una straordinaria ondata di generosità tra amici, parenti e cittadini.

Nel messaggio di lancio della raccolta fondi su GoFundMe, gli organizzatori hanno spiegato le motivazioni e la destinazione dei fondi raccolti: copertura delle spese per il rimpatrio della salma e le procedure legali; copertura delle spese funerarie; eventuali fondi in eccesso saranno devoluti in beneficenza: per trasformare questo momento di dolore in un gesto concreto di speranza e solidarietà.

L'appello si conclude con un sentito ringraziamento per il supporto, la generosità e la vicinanza dimostrata in questo momento difficile, sottolineando come ogni donazione, anche la più piccola, possa fare la differenza.