CERVETERI – Lotta contro gli incivili: rimossi 30 pneumatici dal fiume Vaccina. Un intervento necessario quello della Protezione civile comunale e di una società privata del territorio. È stata un’azione coordinata per restituire decoro e sicurezza al corso d’acqua. Le gomme abbandonate saranno smaltite gratuitamente dalla ditta specializzata come affermato dal sindaco cerveterano. «Desidero esprimere, a nome mio personale e dell’amministrazione comunale – ci tiene a precisare Elena Gubetti -, un sentito ringraziamento alla Protezione vivile per il tempestivo e prezioso intervento effettuato l’altra mattina in via dell’Infernaccio». Gli pneumatici, evidentemente, sono stati lanciati dal ponte durante la notte. I soliti ignoti sono arrivati con un furgone per liberarsi di tutto. «Un ringraziamento particolare va al responsabile della Protezione civile, Renato Bisegni – aggiunge il primo cittadino - per la sua costante dedizione al territorio e per il coordinamento dell’operazione, condotta con efficienza e spirito di servizio. Un sentito grazie anche alla ditta “Ventura Gomme”, che si è prontamente offerta di provvedere gratuitamente allo smaltimento degli pneumatici raccolti, dimostrando grande senso civico». Poi l’invito ai residenti a collaborare qualora si ripresentassero scenari analoghi sul fiume o in altre zone di Cerveteri. «Condanniamo con fermezza questi gesti di inciviltà – conclude Gubetti - , che danneggiano l’ambiente e offendono il senso di comunità. Invitiamo i cittadini a segnalare e denunciare comportamenti simili, contribuendo attivamente alla tutela del nostro territorio. L’ambiente è un bene comune che va difeso ogni giorno, insieme».

