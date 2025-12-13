ALLUMIERE - Successo per la rappresentazione teatrale multimediale dedicata a Sant’Agostino svoltasi nella suggestiva cornice della chiesa Nostra Signora di Lourdes di La Bianca. Intensa e contemplativa è stata la narrazione della vita di uno dei più grandi Dottori della Chiesa. L’iniziativa, accolta dal parroco don Fabio Casilli, ha rappresentato un appuntamento culturale di grande rilievo per Allumiere. La serata è stata meravigliosa all’insegna della solidarietà e della preghiera: poesie e meditazioni tratte dagli scritti di Sant’Agostino sono state lette con passione, intervallate dai brani proposti dal coro parrocchiale di Allumiere, mentre immagini e narrazione audiovisiva hanno condotto il pubblico attraverso la storia e la spiritualità del Santo d’Ippona. Una rappresentazione straordinaria, durata circa due ore, che ha saputo catturare l’attenzione di un pubblico numeroso e variegato, ricco di giovani e di visitatori provenienti anche dai comuni limitrofi. La performance, firmata dal regista Agostino De Angelis, ha visto protagonisti membri della comunità stessa – Romina Scocco, Alessandra Ercolani, Anna Pesce, Sabrina Scocco, Milena Santecchi, Pina Scocco, Marco Telloni, Valerio Parigiani, Fabio Scocco e Stefano Ercolani – accompagnati da suggestioni visive, dall’accompagnamento alla tromba di Marco Muneroni e dalla straordinaria voce del soprano Elena Danusia, che ha regalato momenti di grande intensità artistica. La serata, cui hanno preso parte anche il sindaco di Allumiere Luigi Landi e la sindaca di Tolfa Stefania Bentivoglio, è stata dedicata ai fratelli Simone e Alessio Torroni. Domenica nella parrocchia di La Bianca è stato presentato il libro di Vito Lombardo e la messa è stata animata dal coro parrocchiale. Molto partecipata, poi, martedì la cena solidale a favore dell’hospice Carlo Chenis a cui hanno partecipato i sindaci Landi e Bentivoglio e il deputato Alessndro Battilocchio. Un ruolo fondamentale nel clima di coesione e partecipazione che anima la frazione è attribuito proprio al parroco don Fabio Casilli, figura amatissima dai residenti. Con entusiasmo, sorriso e capacità di ascolto, sta guidando una parrocchia sempre più viva e inclusiva, rafforzata da iniziative che uniscono generazioni, famiglie e gruppi sociali. Grazie al suo impulso e alla collaborazione dei parrocchiani La Bianca sta riscoprendo una forte identità comunitaria e una rinnovata energia spirituale, diventando esempio di partecipazione e solidarietà. Tre giornate dense di significato, dunque, che per la comunità di La Bianca ha rappresentato un cammino condiviso di fede, cultura e solidarietà, preludio ideale alle celebrazioni natalizie. A confermare lo spirito che ha animato l’iniziativa sono anche le parole dell’assessore Romina Scocco: «Sono stati tre bellissimi giorni vissuti nella nostra frazione, all’insegna della cultura, della spiritualità e della solidarietà. La parrocchia è il fulcro della nostra comunità, un cuore pulsante che con l’arrivo di don Fabio sta crescendo giorno dopo giorno. Sono orgogliosa di far parte di una comunità piccola ma attiva, solidale e sempre pronta ad accogliere nuove iniziative».

