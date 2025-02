CIVITAVECCHIA – Due aziende locali che si occupano di traslochi prese di mira nella notte dai ladri e per giunta nello stesso momento.

Un vero e proprio giallo, a giudicare dalle modalità con le quali i malviventi sono entrati in azione: non capita tutti i giorni di vedere i depositi di due traslocatori messi a soqquadro, probabilmente a scopo di furto. “Probabilmente”, l’avverbio è d’obbligo, dal momento che né Di Gesù, né Neri hanno registrato ammanchi consistenti. Qualcuno, nottetempo, si è introdotto nei due depositi, con il chiaro intento di cercare qualcosa di ben preciso, a giudicare dal disordine lasciato. I magazzini dell’azienda di traslochi Di Gesù si trovano sulla Braccianese Claudia, a ridosso dell’ex caserma De Carolis.

Una zona fuorimano, raggiunta e battuta palmo a palmo dagli indesiderati visitatori che hanno aperto i locali forzando le saracinesche e hanno cominciato a rovistare dappertutto, aprendo la maggior parte dei container in cui vengono depositati oggetti di ogni tipo in attesa dei traslochi oppure per periodi più lunghi, per sopperire alla mancanza di cantine o garage; neppure il camion parcheggiato all’esterno è stato risparmiato. Hanno scartato gli imballaggi come se stessero cercando qualcosa in particolare, probabilmente oggetti di valore, creando un danno non indifferente all’azienda, costretta a giustificarsi con i clienti senza sua colpa.

Stessa cosa è accaduta in via della Madonnella, dove si trovano i container della ditta Neri. Tutto aperto e messo sottosopra di chi evidentemente aveva necessità di trovare qualcosa in particolare.

Ma che cosa stavano cercando i malviventi? Considerando che in entrambe le circostanze molti oggetti di valore, tra cui pellicce e televisori sono stati notati, spostati e lasciati sul posto, è probabile che i ladri stessero dando la caccia a qualcosa di particolare, probabilmente un bene appartenente a qualcuno che si è rivolto a una ditta di traslochi civitavecchiese della quale i malviventi ignoravano il nome. E da qui l’idea di tentare il colpo rovistando nei magazzini delle aziende Neri e Di Gesù.

Rimane però in piede anche l’ipotesi del dispetto, dell’azione fatta a sfregio per motivi non ancora chiari. Tutto materiale per le forze dell’ordine, che dovranno ora lavorare alacremente per cercare di capire cosa sia realmente accaduto.

Non capita tutti i giorni di vedere i ladri entrare in azione in due diverse aziende di traslochi, senza portare via praticamente nulla. Il titolare di una delle due ditte ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri, quello che gestisce l’altra azienda ha chiamato invece la Polizia.

Le forze dell’ordine stanno cercando di raccogliere tracce in grado di portare all’identificazione dei malviventi, ma certo è strano ricevere la visita dei ladri e notare subito dopo che sono stati risparmiati televisori e pellicce.

Per il momento il giallo rimane, in attesa che dalle indagini possano arrivare delle novità in grado di fare luce su una vicenda parecchio ingarbugliata.

