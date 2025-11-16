LADISPOLI – Dopo la “sfiducia” di Alessandra Feduzi come assessore di Fi in diretta nell’aula consiliare, ora il nuovo avvicendamento politico con l’innesto ufficiale in maggioranza di Eugenio Trani, entrato in opposizione nel 2022 con Ladispoli Città. Un rapporto cresciuto nel tempo tra le parti fino all’accordo ufficiale sancito l’altro giorno in municipio e la stretta di mano col sindaco, Alessandro Grando. Trani si occuperà di Tributi e del progetto “Dopo di noi”, struttura che nascerà per accogliere i disabili che non avranno i loro genitori. Non è una mossa scollegata probabilmente alla situazione di Forza Italia, tutt’altro. Con Trani potrebbe infatti subentrare in giunta un altro assessore proprio al posto di Feduzi sempre più distante dalla giunta. Si parla di una donna e si parla di un’esponente in lista con Trani che aveva sorretto Alessio Pascucci all’ultima tornata amministrativa. Tra i nomi, appunto, si è fatto quello di Lucilla Metta ma nulla ovviamente è ufficializzato. L’unica formalità, appunto, è la new entry Trani nella squadra di Governo ladispolana con tanto di complimenti reciproci. «Ringrazio il sindaco per la fiducia - dichiara lo stesso Trani – la mia decisione è la conseguenza di un percorso di collaborazione iniziato tre anni fa. Sono contento del passo che sto compiendo, convinto che l’Amministrazione abbia lavorato bene e dunque meriti il mio e nostro sostegno. Darò il mio contributo per continuare il buon lavoro svolto finora e mi impegnerò per provare a offrire un’ulteriore spinta alla giunta». «L’ingresso del consigliere Trani – ha detto invece Grando - è la naturale evoluzione di un rapporto di collaborazione, di condivisione di alcuni obiettivi durante questi anni. La maggioranza si rafforza, cresce, anche in ottica futura: questo è un segnale molto importante». Forza Italia intanto ha registrato l’ingresso di Fausto Ruscito e inizia a muoversi verso nuovi orizzonti.

