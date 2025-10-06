Dolore e commozione a Civita Castellana per la scomparsa di Elisabetta Vaccarotti, 47anni, morta sabato sera in un tragico schianto sulla Nepesina. Secondo una prima ricostruzione la donna era nell’auto condotta dal marito che, per cause ancora in corso d’accertamento, è uscita di strada terminata la sua corsa contro un albero. La donna, sbalzata fuori dall’abitacolo sarebbe morta sul colpo. Il marito, Stefano Lerin, 50 anni, è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuco e trasportato in eliambulanza al policlinico Gemelli. Le sue condizioni sono stabili ma avrebbe riportato diverse fratture importanti per le quali servirà un lungo periodo di recupero.

La salma della moglie, invece, è a disposizione del magistrato che ha disposto l’autopsia.

La coppia è morto conosciuta e stimata a Civita Castellana dove l’uomo è titolare di una tappezzeria mentre la moglie lavorava a Fabrica di Roma, presso la Ecos.

Tante le attestazioni di cordoglio che si stanno susseguendo in queste ore sui social. “Voglio ricordarti - scrivono - col tuo sorriso, sempre gentile con tutti”.

Diversi anche i messaggi di incoraggiamento per il marito: “Forza Stefano, noi siamo con te. Ti aspettiamo”.

La notizia del tragico incidente ha riacceso anche le polemiche sulla pericolosità della strada.

In tanti chiedono autovelox, una segnaletica più chiara e maggiori controlli.