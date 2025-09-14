VITORCHIANO – Una tragedia si è consumata nella tarda mattinata di oggi al Ponte Nuovo di Vitorchiano, dove un uomo è precipitato nel vuoto per diversi metri, finendo nella fitta vegetazione sottostante. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare.

Stando a quanto si apprende, a dare l’allarme sarebbero stati alcuni passanti, segnalando la presenza del corpo ai piedi del viadotto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, anche con l’ausilio dell’elicottero per il recupero del corpo, e gli agenti della polizia che hanno avviato i rilievi per svolgere tutti gli accertamenti del caso.

Secondo le prime indiscrezioni, non si esclude l’ipotesi del gesto volontario. L’uomo, infatti, si sarebbe allontanato da casa già da ieri e avrebbe lasciato un biglietto indirizzato ai familiari.

Mentre la comunità di Vitorchiano è sotto shock, scossa da un evento drammatico che lascia sgomento e dolore, le indagini proseguono per ricostruire con esattezza la dinamica e chiarire ogni aspetto dell’accaduto.