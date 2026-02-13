Tragedia oggi pomeriggio a Orte dove un giovane è morto dopo essere precipitato da una finestra. Il fatto è accaduto intorno alle 15,30. Un 23anne sarebbe caduto dalla finestra della sua abitazione che si affaccia direttamente su una rupe. Il volo di diversi metri non gli ha lasciato scampo. A fare la tragica scoperta sarebbe stata la madre che lo stava cercando. Immediata la chiamata disperata ai soccorsi. I sanitari non hanno potuto fare altro che constare il decesso. Sul posto i carabinieri per tutti i rilievi di rito.