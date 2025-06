CIVITAVECCHIA – Intervento notturno particolarmente delicato per i Vigili del fuoco di Civitavecchia, che sono intervenuti alle 2:15 in via Paolo Vidau per soccorrere una giovane rimasta intrappolata su una recinzione.

Secondo quanto riferito, la donna – nel tentativo probabilmente di scavalcare la ringhiera – è rimasta con una gamba bloccata e trafitta da uno degli spuntoni metallici superiori della struttura. Un’operazione tanto rapida quanto complessa quella condotta dagli uomini della Bonifazi, giunti sul posto con l’autopompa 17A. I Vigili hanno prima provveduto a tagliare parte della recinzione per liberare la ragazza, sostenendola con cura per evitare ulteriori danni, quindi l’hanno affidata alle cure del personale sanitario del 118, già presente in loco.

Una volta stabilizzata, la giovane è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo. Lì, i vigili del fuoco sono intervenuti nuovamente, collaborando con il personale medico per tagliare un’ulteriore parte della struttura rimasta ancora conficcata, così da consentire ai sanitari di proseguire più agevolmente nelle operazioni.

Sul posto anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento non si conoscono le generalità della ragazza né le motivazioni del gesto.

