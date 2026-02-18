LADISPOLI – Le mareggiate dei giorni scorsi hanno portato altri rifiuti sulle spiagge, non solo canne e tronchi ma anche carcasse di animali. Una situazione di degrado dovuta principalmente al maltempo che ora però costringerà le istituzioni a mettere in bilancio la pulizia sugli arenili in previsione soprattutto della primavera quando inizieranno ad arrivare migliaia di villeggianti. In queste ora si registrano pure interventi da parte dei volontari delle guardie zoofile di Fareambiente. A Marina San Nicola, ad esempio, le sentinelle ecologiche hanno recuperato una povera pecora priva di vita e incastrata tra plastica e canne. A Campo di Mare, frazione etrusca, invece i Nogra di Cerveteri-Ladispoli hanno scovato un cane segugio annegato e trascinato a riva dalle onde. L’animale era microchippato e apparteneva ad una famiglia residente a Canale Monterano. Il proprietario tra l’altro - come comunicato dagli stessi volontari sulla pagina social - è stato già contattato per recuperare la carcassa e procedere con il corretto smaltimento.

