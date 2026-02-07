CERVETERI – Ora è ufficiale. La nuova gestione del trasporto pubblico locale sarà avviata a partire da luglio. A confermarlo è stata l’amministrazione comunale etrusca dopo l’incontro dei giorni scorsi in Regione. “In una nota ufficiale, l’assessore ai Trasporti Fabrizio Ghera ha disposto lo slittamento dell’attivazione dell’Unità di Rete n. 1 "Litorale Nord" al 1° luglio 2026. La decisione recepisce l’esigenza, rappresentata dai sindaci, di non interferire con il regolare svolgimento dell’anno scolastico e di avviare preventivamente momenti di confronto tecnico per adottare eventuali correttivi al piano”, spiegano dal Comune di Cerveteri.

"Il primo obiettivo strategico è stato raggiunto", ha commentato il sindaco Elena Gubetti. "Durante l’incontro in Regione ho avuto modo di rappresentare personalmente all’Assessore Ghera le forti preoccupazioni del nostro territorio. Ho riscontrato una grande attenzione e la volontà di ascoltare i rilievi che abbiamo portato al tavolo: far partire un nuovo servizio nel pieno dell'anno scolastico avrebbe rappresentato una criticità insostenibile per studenti e lavoratori. È positivo che queste istanze siano state pienamente recepite nella nota ufficiale”.

Il provvedimento apre ora una fase operativa fondamentale: l'avvio di incontri con le amministrazioni locali. "Poter intervenire sul progetto prima che diventi operativo è l’aspetto che più ci premeva – ha aggiunto il primo cittadino – Proprio in questi giorni, noi sindaci dei 21 Comuni dell’Unità di Rete stiamo portando avanti un lavoro di coordinamento per analizzare il progetto tecnico. L’obiettivo è presentarci ai tavoli regionali con una proposta unitaria e solida, che tenga conto delle necessità di ogni singola comunità: dalla costa all’entroterra, fino all'area del lago".

"La disponibilità al confronto dimostrata dall'Assessore Ghera è un segnale importante, ma la nostra attenzione rimane altissima", ha concluso Gubetti.