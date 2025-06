La Palude di Torre Flavia è ufficialmente un “Luogo del Cuore Fai”. Durante il censimento nazionale l’oasi a protezione speciale ha infatti ottenuto 4.967 voti. «Un traguardo reso possibile grazie al fondamentale lavoro del comitato spontaneo “I Custodi della Palude di Torre Flavia”, capofila della candidatura, che ha saputo coinvolgere attivamente il territorio in una mobilitazione corale per difendere e valorizzare uno degli ecosistemi costieri più preziosi del litorale laziale», spiegano dallo staff della Palude che ha ringraziato anche Corrado Battisti, responsabile dell’area per conto di Città Metropolitana. «La sua costante presenza e visione scientifica hanno rappresentato una guida fondamentale per la crescita di questo luogo straordinario», hanno sottolineato.

Ora, per celebrare il traguardo raggiunto, la delegazione Fai Lazio ha organizzato un incontro pubblico il 30 giugno alle 10 presso il Monumento Naturale, durante il quale la dottoressa Marilda De Nuccio e la dottoressa Rosaria Miggiano proclameranno ufficialmente la Palude di Torre Flavia Luogo del Cuore FAI 2025. «L’appuntamento rappresenta anche un’importante occasione di confronto tra tutti i soggetti coinvolti nella gestione e nella tutela dell’area protetta, per avviare la presentazione di un progetto condiviso di valorizzazione, così come previsto nell’ambito dell’iniziativa nazionale “I Luoghi del Cuore”», hanno proesguito dallo staff del Monumento naturale che ha voluto esprimere anche «profonda gratitudine a Silvia e a tutti i Custodi della Palude, il cui impegno appassionato ha reso possibile questo risultato. La loro dedizione rappresenta un modello di cittadinanza attiva e amore per il territorio che merita di essere sostenuto e replicato. La Palude di Torre Flavia entra così a pieno titolo nella mappa dei luoghi simbolo del patrimonio naturale e culturale italiano, da proteggere e tramandare alle future generazioni».

