TOLFA - Tolfa ha festeggiato il Ferragosto con il 55° Torneo Regionale dei Butteri che ha richiamato un pubblico numerosissimo al Polo Fieristico “La Nocchia”. Ventuno squadre provenienti da undici comuni laziali, per un totale di 63 butteri in gara, si sono confrontate in un appuntamento che rappresenta uno dei momenti più attesi dell’estate tolfetana e che rinnova una tradizione profondamente radicata nel territorio. Le squadre che si sono sfidate sono state: Rione Poggiarello, vincitore del Torneo Rionale 2025, Pian Conserva, La Doganella, Sughero, Rione Sughera, Il Cimino, Rione Casalaccio, Montalto, Rione Rocca, Pescia Romana, Marta, La Maggiorana, Rione Battaglione, La Bannita, La Piparella, La Quercia, Il Bagnarello, La Rinascente, Monte Castagno, Arillà e Il Fontanile. A imporsi è stata la squadra “La Quercia” di Tarquinia, composta da Sara e Marco Quattrini insieme a Fabio Porchianello. Con tempi eccezionali i tre cavalieri hanno sbaragliato la concorrenza e conquistato il Drappo 2025, dipinto dall’artista Daniela Salvatori e dedicato al tema “I Butteri nella città del cavallo”. Sul podio anche “La Rinascente”, seconda classificata, e “Arillà”, che ha chiuso al terzo posto. La perfetta organizzazione è stata curata dalla Pro Loco di Tolfa presieduta da Giuseppina Esposito. La Pro Loco ha raccolto ampi consensi per l'ottima riuscita dell’evento. Il nuovo direttivo ha confermato la volontà di puntare sulla valorizzazione delle tradizioni e delle eccellenze locali, rendendo il Torneo non solo una competizione sportiva, ma anche una vetrina culturale e identitaria. "Come Pro Loco stiamo facendo del tutto per promuovere il paese e le sue attività - spiega la presidente della Pro Loco Tolfa, Giuseppina Esposito - il Torneo dei Butteri, con la sua capacità di unire spettacolo, tradizione e identità locale, si conferma così un appuntamento irrinunciabile