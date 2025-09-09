TOLFA - Come ogni anno, con l’arrivo dell’autunno, l’associazione Artiamo di Tolfa si prepara a dare il via a una nuova stagione di corsi dedicati alla creatività e all’espressione artistica. Da ottobre riprenderanno infatti i corsi di pittura per adulti, di arte per i bambini, di cucito e di decorazione vetro Tiffany, che da anni attirano numerosi allievi, grandi e piccini, desiderosi di avvicinarsi al mondo dell’arte e delle tecniche manuali.L’associazione Artiamo rappresenta ormai da tempo un punto di riferimento culturale per Tolfa e per tutto il comprensorio, offrendo la possibilità di sperimentare svariate tecniche artistiche, materiali e stili espressivi. C’è chi sceglie di imparare a dipingere o disegnare, lasciandosi guidare alla scoperta di nuovi linguaggi creativi, e chi invece preferisce cimentarsi in un’arte antica ma sempre attuale come il cucito, sia nella sua versione classica che in quella creativa.

Molto apprezzato anche il corso di decorazione vetro Tiffany, che permette di realizzare oggetti di grande pregio e bellezza: lampade, vasi, cornici, gioielli e piccoli ciondoli unici, frutto di un paziente lavoro artigianale. Una proposta che unisce manualità, fantasia e ricerca estetica, offrendo a chi vi partecipa la possibilità di dare forma alle proprie idee.Il successo e la qualità dei corsi Artiamo sono stati pienamente confermati dalla mostra di fine anno, tenutasi il 16 e 17 agosto presso l’atrio comunale della Villa di Tolfa. L’esposizione ha permesso agli allievi e alle allieve di mostrare con orgoglio i risultati del proprio percorso creativo, regalando al pubblico un’esposizione ricca di opere originali e innovative. La varietà di stili e tecniche affrontate ha colpito visitatori e appassionati, che hanno espresso numerosi apprezzamenti per l’alto livello dei lavori presentati.Merito di questo successo va anche alle insegnanti, che con pazienza, passione ed entusiasmo guidano i partecipanti lungo il loro percorso artistico:Silvia Di Silvestro per il corso di pittura adultiTeresa Moriconi, Giada Sestili e Silvia Di Silvestro per il corso di arte per bambiniGina Ceccarelli per il corso di cucitoCassandra Orchi per il corso di decorazione vetro TiffanyL’associazione Artiamo conferma così la sua missione: promuovere la cultura dell’arte e offrire a tutti, dai più piccoli agli adulti, l’occasione di scoprire e coltivare le proprie passioni creative. I corsi rappresentano un’opportunità non solo di apprendimento, ma anche di condivisione, incontro e crescita personale.Per info e iscrizioni ai corsi di ottobre, è possibile rivolgersi direttamente all’associazione Artiamo presso la sede di Tolfa.

©