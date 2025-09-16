I ladri tornano a fare paura a Monterosi. Nelle ultime ore i cittadini hanno segnalato una serie di tentativi di furti che sarebbero avvenuti in particolare in località Pascolaro.

I residenti hanno postato foto di estranei che di notte si aggirano nei pressi delle abitazioni. Sarebbero andati un segno in un'abitazione e in alcune disabitate. In un video risalente a lunedì sera si vedono giovani molto agili che entrano ed escono con facilità nella maggior parte dei casi nella stessa sera.

“I signori ladri in questo caso distruggono tutto quello che gli crea ostacolare – scrive un cittadino sui social – dalle telecamere alle inferriate ai portoncini blindati”.