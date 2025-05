TARQUINIA - Nel centro storico di Tarquinia tornano “le Piazzette”: ad annunciarlo una serie di video sul canale Instagram ufficiale dell'iniziativa. Musica dal vivo nelle piazze, tantissima gente, proposte speciali di food e drink. Il festival diffuso di musica live e food experience sarà, come in passato, proposto con la formula delle tante serate promosse dai singoli ristoratori in sincrono, pubblicizzate insieme nell'ottica di rendere il centro storico di Tarquinia un vero luogo di festa e divertimento. La forza propulsiva dell'iniziativa dei singoli che, nel coordinamento e col supporto di Fabio Gagni di Se Ami Tarquinia, danno vita ad una serata unica, piena di divertimento, ballo, colori e musica. Nei prossimi giorni sarà svelato il tema dell'edizione prevista il 13 giugno, che promette di essere innovativo, mai visto in zona e davvero straordinario. ©RIPRODUZIONE RISERVATA