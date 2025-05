TOLFA – Grande e imperdibile appuntamento domenica 18 maggio con i "Picnic Musicali": un'intera giornata tra musica, natura ed enogastronomia presso la località Comunale Macchiosi. Durante la giornata sarà presentato in anteprima la XVI edizione del Tolfa Jazz Festival che prenderà il via a Tolfa il prossimo 17 luglio e si concluderà il 20 luglio. Come ogni anno il grandissimo evento del Tolfa Jazz è preceduto dai Picnic Musicali”. Immagina: una tovaglia stesa sul prato, il tuo cestino preferito, note jazz nell'aria e il sole sulle colline di Tolfa. I Picnic musicali sono un'esperienza unica dove la musica incontra il relax nella natura. Un momento di gioia condivisa con amici, buon cibo e melodie indimenticabili. I posti sono limitati e l'atmosfera di festa è garantita. L’incantevole paesaggio dei Monti della Tolfa farà da cornice alla nuova edizione dei "Picnic Musicali", in programma per domenica 18 maggio presso la località Comunale Macchiosi. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Tolfa Jazz APS, con il patrocinio del Comune di Tolfa e grazie al contributo della Città Metropolitana di Roma Capitale, rappresenta un’occasione imperdibile per trascorrere una giornata all’aria aperta all’insegna della musica, del benessere e della valorizzazione del territorio. L’evento, pensato per un pubblico di tutte le età, propone un’esperienza immersiva tra musica dal vivo, passeggiate naturalistiche guidate, laboratori per bambini, enogastronomia locale e attività culturali. Scopri i segreti del tempo custoditi dalla natura dei monti di Tolfa !Percorri antiche strade medievali in pietra fino ai misteriosi resti del Tempio Etrusco di Grasceta dei Cavallari. Ammira la maestosa Abbazia carolingia di Piantangeli e l'enigmatico Sasso della Strega, testimoni silenziosi di civiltà millenarie. Le note jazz e swing e i sapori locali renderanno indimenticabile questa giornata tra archeologia e natura.

I visitatori potranno gustare prodotti tipici del territorio e lasciarsi trasportare dalle sonorità jazz in un’atmosfera suggestiva e conviviale. A partire dalle ore 9 sarà possibile esplorare a piedi o in bicicletta i sentieri che attraversano il territorio, accompagnati da guide esperte. Tra le mete visitabili: il Sasso della Strega, l’Abbazia di Piantangeli, il Tempio Etrusco e il Cerro Bello, luoghi di significativo interesse storico e ambientale. Grande attenzione sarà dedicata anche ai più piccoli, con attività ludico-didattiche, laboratori creativi e spettacoli interattivi.

L’iniziativa "Bimbi in trekking" (per bambini dai 6 ai 12 anni) consentirà ai giovani partecipanti di scoprire la natura attraverso i sensi, mentre i più piccoli (4–12 anni) potranno immergersi nel magico mondo del bosco insieme agli Gnomi del Bosco dei Ginepri. Il programma musicale prevede due concerti durante la giornata: alle ore 11 il Daniele Corvasce Gypsy Jazz Trio proporrà un omaggio al leggenl trio che sta facendo impazzire Roma con il miglior tributo a Django Reinhardt! "Minor Swing", "Nuages" e tutti i classici che amate in una performanceesplosiva:tre talenti incredibili pronti a far scatenaretutti.

Alle ore 16 il sestetto "Conosci Mia Cugina?" offrirà uno spettacolo swing dedicato agli anni ’30, ’40 e ’50, con un repertorio che spazia da Renato Carosone a Fred Buscaglione, da Natalino Otto al Trio Lescano. Sette musicisti straordinari che catapulteranno i partecipanti negli anni d'oro della musica italiana. Sarà uno show con musica, gag e divertimento assicurato. In occasione dell’evento sarà ufficialmente annunciata la XVI edizione del Tolfa Jazz Festival, che si terrà dal 17 al 20 luglio 2025: quattro giorni ricchi di concerti, performance di artisti nazionali e internazionali e appuntamenti collaterali, per un’esperienza culturale completa e coinvolgente. L’intero evento si svolgerà nel pieno rispetto dell’ambiente, in linea con i principi della rete Jazz Takes the Green, alla quale Tolfa Jazz aderisce, promuovendo un modello di festival ecosostenibile e attento alla tutela della flora e fauna locali. I partner istituzionali del Tolfa Jazz sono il Comune di Tolfa, Città Metropolitana di Roma Capitale, Cittaslow International, Komen Italia, I-Jazz, Jazz Takes The Green, Green Fest, Fondazione Ecosistemi; sponsor della manifestazione la Fondazione Cariciv, la Tecnofit, l’Ipertecnica, la Fasec e la Movisud Sr.