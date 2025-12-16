VETRALLA – La presenza di topi all’interno dell’istituto Farnese continua a preoccupare gli studenti, che già all’inizio dell’anno scolastico avevano segnalato la situazione all’amministrazione provinciale. A distanza di mesi, secondo quanto riportato dalla Rete degli studenti medi di Viterbo, nessun intervento risolutivo sarebbe stato effettuato.

La denuncia si è fatta più pressante in questi giorni, dopo che un topo è stato avvistato all’interno di uno dei bagni della scuola, rendendolo inutilizzabile per l’intera giornata. «Nonostante le segnalazioni, non è stata ancora effettuata alcuna derattizzazione”, si legge in una nota del sindacato studentesco, che chiede alla Provincia un’azione immediata.

Gli studenti ribadiscono la necessità di garantire ambienti scolastici sicuri, salubri e decorosi per chi li vive ogni giorno: non solo alunni, ma anche docenti e personale Ata. «Non si può pensare di fare scuola in un contesto in cui vengono meno le condizioni igienico-sanitarie minime – concludono –. Chiediamo rispetto e responsabilità».

©RIPRODUZIONE RISERVATA