CERVETERI – Chiusa la materna “Luchetti” (l’ex Tyrsenia) per la presenza di topi. Oggi niente lezioni e anche domani in realtà per consentire le opere di derattizzazione visto che i roditori sono stati avvisati non solo nel cortile dell’edificio ma anche all’interno nei corridoi e nelle classi. La sindaca, appena ricevuta la notizia, ha provveduto ad emettere un’ordinanza di chiusura. «L’istituto comprensivo D’Acquisto – è quanto specificato dal primo cittadino etrusco, Elena Gubetti – ci ha comunicato la presenza di ratti nei locali della sede Luchetti, ex Tyrsenia. Dopo aver sentito il dirigente abbiamo rilevato l’opportunità di adottare misure di prevenzione urgenti. Gli uffici competenti del Comune hanno effettuato un sopralluogo riscontrando questa criticità. Doveroso da parte nostra provvedere con la derattizzazione vista la necessità e l’urgenza di intervenire a salvaguardia dell’igiene e salute pubblica dei bambini, degli insegnanti e del personale scolastica». Si sfrutterà così anche il week end per evitare ulteriori sorprese nella speranza che lunedì la situazione sia tornata alla normalità.

