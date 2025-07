TOLFA - Tolfa si prepara a vivere uno dei suoi appuntamenti più attesi e identitari: il Torneo dei Butteri, giunto quest’anno alla sua 35ª edizione, pronto a infiammare l’arena del Polo fieristico La Nocchia con la passione e il coraggio dei cavalieri dei Rioni.

Una domenica di festa, tradizione e spirito comunitario che domenica 27 luglio riunirà tutti i Rioni, i residenti del Borgo e tanti visitatori in un evento che è molto più di una gara: è il cuore pulsante della cultura tolfetana.A sfidarsi saranno le squadre rionali di Rocca, Poggiarello, Cappuccini, Lizzera, Sughera, Casalaccio e Battaglione, in una competizione spettacolare dove destrezza, spirito di squadra e amore per la tradizione buttera saranno protagonisti assoluti. La squadra vincitrice – lo scorso anno fu il Poggiarello – avrà l’onore di rappresentare Tolfa nel Torneo Regionale il prossimo 15 agosto . L’edizione 2025 sarà anche la prima a cura del nuovo super direttivo della Pro Loco guidato da Giuseppina Esposito, affiancata da Dario Cascianelli, Gianmarco Canestrari, Elisabetta Marini e Maria Chiara Testa che, insieme all’Università Agraria, al Comune di Tolfa, ai Rioni e alla Protezione Civile, ha lavorato senza sosta per costruire un evento che unisce storia, natura, passione e comunità. Un impegno condiviso, vissuto con entusiasmo: “Siamo molto contenti di aver raggiunto questo obiettivo così importante per la città di Tolfa – spiegano la presidente Esposito e i membri del direttivo della ProLoco – è bello vedere una comunità riunita intorno a un evento che unisce storia culturale e paesaggio. Sono state settimane di lavoro intenso ma anche gratificante. Il Torneo dei Butteri, il Palio degli Anelli e il Drappo dei Comuni sono tradizioni che vogliamo valorizzare e tramandare alle giovani generazioni”.

A dare il via ufficiale al clima di festa sarà la sfilata delle squadre rionali, in programma oggi alle18, con partenza da piazza Matteotti e arrivo in piazza Veneto. Una parata suggestiva con cavalli, cavalieri e bandiere: a seguire la “Cena dei Rioni” nella Villa Comunale con la cucina del bravissimo chef Antonio Morra, in arte “Buzzico”. Ad animare la serata ci penserà Alberto Galli. Durante la Cena saranno presentate le squadre dai presidenti dei Rioni, un momento carico di emozione e significato; a seguire saranno svelati i due drappi del Torneo dei Butteri: quello Rionale e quello Regionale. Quest’anno entrambi sono statin realizzati da Daniela Salvatori; il Drappo degli Anelli è stato, invece, dipinto dall’artista Valentina Mariani. Per partecipare alla Cena dei Rioni è necessario prenotare il prima possibile, contattando Maria Chiara (3899962135) o Gianmarco (3278378082). I posti sono limitati e la richiesta è già altissima, segno del forte attaccamento che la comunità ha verso questo momento conviviale e simbolico. Domenica 27, dalle ore 18, l’appuntamento clou si svolgerà al polo fieristico della Nocchia, completamente attrezzato per accogliere gli spettatori e offrire loro un’esperienza coinvolgente e sicura.

“Siamo riusciti a riorganizzare e rendere operativa un’area che è il cuore pulsante dell’evento – spiegano ancora i membri del direttivo – grazie alla collaborazione di tantissimi volontari e delle realtà associative del territorio”. Il Torneo dei Butteri, più che una gara, è una festa di popolo. Una sfida a cavallo che affonda le sue radici nella storia del territorio e che, anno dopo anno, continua a rinnovarsi, senza mai perdere la sua autenticità.

