LADISPOLI – Le ricerche sono in corso da parte di Polizia locale, Carabinieri e Forestale. Il daino, dopo aver attraversato l’intera città questa mattina, si è diretto nel bosco di Palo Laziale dove ha fatto perdere le sue tracce. Non è una novità per Ladispoli. Nel periodo della pandemia un altro esemplare arrivò a Palo ma dopo qualche giorno venne trovato morto dopo essere stato travolto da un treno. Ora gli esperti, arrivati pure con delle apposite gabbie, vorrebbero appunto catturarlo per riportarlo nel suo habitat temendo appunto che possa finire nuovamente nei guai perché spaesato.

Tantissimi i video e le immagini finiti sui social dove è stata rievocata la storia del leone e anche quella del coccodrillo (anche se finto in questo caso) relativa all’ultima estate. Insomma, Ladispoli si conferma come un parco zoologico.