TOLFA – È iniziata nel segno del successo, della meraviglia e di una partecipazione straordinaria la 12ª edizione de “Il Villaggio di Babbo Natale”, che ha trasformato Tolfa in un autentico borgo incantato, capace di conquistare grandi e piccoli. Dopo l’inaugurazione di ieri, avvenuta in un vero e proprio bagno di folla, il Villaggio prosegue oggi e tornerà ad animare il centro storico anche nel week end del 20 e 21 dicembre, promettendo nuove emozioni, spettacoli e magia senza fine.Ideato e diretto artisticamente dall’associazione La Filastrocca, che da dodici anni ne cura ogni dettaglio con passione e professionalità, il Christmas Village di Tolfa si conferma come uno degli eventi natalizi più suggestivi e completi del litorale laziale. Un progetto che cresce di anno in anno coinvolgendo l’intera comunità e regalando ai visitatori un’esperienza immersiva unica.Il Villaggio propone uno dei mercatini di artigianato natalizio più belli e caratteristici della zona, con 28 installazioni dislocate tra piazza Vittorio Veneto e via Roma, a cui si affiancano le attività commerciali locali, protagoniste nel raccontare le eccellenze del territorio. Tra queste spicca la storica catana di Tolfa visibile nelle botteghe artigiane di Bartolozzi e Vannicola.Sono 11 le straordinarie location tematiche che rendono il Villaggio un viaggio continuo nella fantasia: l’Officina della Befana, la Casa di Babbo Natale, la Casa dell’Omino di Zenzero, la Galleria di Babbo Natale, gli Elfi Raccontastorie, la Posta degli Elfi, gli Elfi Golosoni, la Tana del Grinch, il Christmas Park, The Nightmare Before Christmas e la suggestiva Via degli Artigiani. Un percorso curato nei minimi dettagli, interamente a ingresso gratuito, che avvolge il borgo in un’atmosfera da fiaba.

«La 12ª edizione del Villaggio di Babbo Natale – sottolinea la sindaca Stefania Bentivoglio – si sta confermando anche quest’anno un evento eccezionale e molto apprezzato. È una manifestazione corale che diffonde l’atmosfera natalizia in tutto il borgo. Un ringraziamento speciale all’associazione La Filastrocca, ideatrice e anima della manifestazione».

Il programma è un vero e proprio festival del Natale con spettacoli di fuoco e bolle di sapone, trampolieri, street band, animazione per bambini, magia, danza, concerti natalizi, luminarie artistiche, mini circo, circo bianco e spettacoli equestri.Grande attesa per il Christmas Bikers Parade con la slitta di Babbo Natale a cura del Motoclub Ruddeg, che regalerà ai bambini l’emozione dei mini quad, unendo divertimento ed educazione alla sicurezza stradale.Il Villaggio è anche un viaggio nel gusto: lungo tutto il percorso è possibile assaporare la gastronomia locale a km 0, genuina e incontaminata, grazie ai ristoranti, alle trattorie e ai punti ristoro che diventano parte integrante dell’evento.

Ricchissimo il cartellone musicale con le esibizioni dei June, del Christmas Voices, del Work in Progress Acoustic Trio, dei Soreta & Kamorra, del Christmas Songs, di Elfo Carillo, di Alice Paba live duo, della Scuola di Canto Lorena Scaccia e del Gruppo Musica d’Insieme “Giuseppe Verdi”. Tra le novità più emozionanti, la partecipazione della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo di Tolfa, il trekking urbano natalizio tra bellezze architettoniche, poesia e musica, e l’attesissimo Presepio Giocondo, un omaggio a San Francesco d’Assisi, con un presepe a grandezza naturale allestito in uno degli scorci storici più suggestivi del paese.

Il Villaggio di Babbo Natale è reso possibile grazie al contributo della Regione Lazio e del Comune di Tolfa, con il patrocinio della Pro Loco di Tolfa, dell’Università Agraria, della Fondazione Ca.Ri.Civ, di Tolfa Cittaslow International ed Etruskey DMO e al sostegno degli sponsor Borse e Catane Tolfa, Electron Impianti, Creazioni Vannicola, Conad City Tolfa, Avingegneria, Tabaccheria Pesoni e Night & Day. Il Villaggio vi aspetta: la magia è già iniziata.

