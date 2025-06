TOLFA – La Pro Loco di Tolfa ha festeggiato 55 anni tra storia, natura e comunità: grande successo per l’evento del 2 giugno a Poggio Cedraulli promosso dal direttivo. Una giornata all’insegna dell’identità, della condivisione e dell’amore per il territorio ha animato il 2 giugno a Tolfa, in occasione della Festa della Repubblica e del 55° anniversario della fondazione della Pro Loco. Dopo la partecipazione istituzionale alla deposizione della corona al Monumento ai Caduti, il direttivo della Pro Loco di Tolfa ha organizzato un evento speciale nella suggestiva località di Poggio Cedraulli, ospitato all’interno del Centro Ippico dell’ASD Cavalieri di Tolfa. La mattinata è stata caratterizzata da attività coinvolgenti, pensate per valorizzare il patrimonio culturale e naturalistico del territorio. Due le proposte principali: un trekking storico-naturalistico, condotto dal prof. Gianmarco Canestrari, che ha appassionato i partecipanti con una lezione di storia locale e da Stefano Piergiovanni, esperto di biodiversità, che ha illustrato le peculiarità ambientali dei Monti della Tolfa e una passeggiata a cavallo lungo i sentieri che attraversano i paesaggi collinari, tra boschi e panorami mozzafiato. Il momento conviviale è stato il cuore dell’iniziativa: il pranzo a base di acquacotta e prodotti tipici locali, preparato dallo staff dell’ASD Cavalieri di Tolfa, ha trasformato il mezzogiorno in un’occasione di incontro autentico e di sapori genuini, in perfetto spirito tolfetano. Nel pomeriggio divertimento con giochi e attività per bambini e ragazzi, che hanno riempito l’aria di festa e spensieratezza. L’atmosfera gioiosa ha reso l’evento una vera celebrazione della comunità, tra generazioni diverse unite dal senso di appartenenza.

Presenti anche la sindaca di Tolfa, Stefania Bentivoglio e il deputato Alessandro Battilocchio, che hanno salutato con calore questa importante tappa nella storia dell’associazione. Un ringraziamento speciale è andato “agli amici della Pro Loco di Allumiere, intervenuti per l’occasione, con l’auspicio di avviare una nuova stagione di amicizia e collaborazione tra le due realtà”. “Siamo stati felici di festeggiare con tutti i partecipanti i nostri 55 anni di presenza a Tolfa – ha dichiarato il direttivo della Pro Loco – e continueremo a lavorare con passione per il bene del nostro paese». Dal 1970, anno della sua fondazione, la Pro Loco di Tolfa si conferma motore attivo di valorizzazione culturale e sociale e l’evento del 2 giugno ha dimostrato ancora una volta quanto il legame tra storia, natura e comunità sia il vero cuore pulsante del territorio.