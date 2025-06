TOLFA - Sarà presentato oggi pomeriggio alle ore 17.30, presso il Polo Culturale al Chiostro: “Tolfa. Frammenti di vita e di storia tra XIV e XVIII secolo” di Padre Salvatore Santacroce, tolfetano d’origine e profondo conoscitore del passato locale. L’iniziativa, promossa dal Centro APS “La Rocca” con il patrocinio del Comune di Tolfa, inaugura simbolicamente la nuova edizione della rassegna estiva “La Panchina Letteraria”, dando così il via a un’estate di cultura, incontri e memoria condivisa. L’opera di Santacroce si propone come una rilettura originale e appassionata del vissuto quotidiano della comunità tolfetana attraverso i secoli: ventisei quadri narrativi restituiscono la vita tra Medioevo ed Età Moderna, mentre cinque sezioni storiche accompagnano il lettore tra avvenimenti e trasformazioni del borgo. In appendice sono riportati tre documenti storici tradotti in italiano, tra cui l’atto di acquisto di Tolfa da parte dello Stato Pontificio e lo “stato delle anime” del 1779, una sorta di censimento in cui sono elencati 488 nuclei familiari divisi per zone, offrendo uno strumento prezioso per chi desidera risalire alle proprie origini. Alla presentazione interverranno l’autore, la sindaca Stefania Bentivoglio, la presidente del Centro “La Rocca” Daniela Cedrani, il direttore del museo civico Giordano Iacomelli e il promotore Eugenio Bottacci, mentre le conclusioni saranno affidate alla professoressa Ivana Ait, docente di storia medievale alla Sapienza di Roma. L’incontro apre il ciclo di eventi della Panchina Letteraria, che anche quest’anno animerà i giovedì estivi nel giardino della Villa Comunale con appuntamenti culturali gratuiti incentrati su autori, storie e talenti del territorio. Il calendario, già definito fino a fine luglio, prenderà ufficialmente il via giovedì 26 giugno con la presentazione del secondo volume della saga fantasy del giovane scrittore tolfetano Stefano Serpente, “Il viaggio della Corona – Parte 2^: I segreti dei nobili”, presentato da Giordano Iacomelli. Il 3 luglio sarà la volta di Ernesto Berretti con “La giostra dei Pellicani – Il ricatto della Granluce”, che dialogherà con la giornalista Cristiana Vallarino, mentre il 10 luglio spazio alla poesia con il recital “Storia e versi… da Sant’Egidio alla Rocca”, interpretato da Gianmarco e Matteo Canestrari su testi di Rodolfo Sfascia. Il 26 luglio chiuderà il mese lo spettacolo “Alla luce del sole” di Vincenzo Pierini. La rassegna proseguirà fino a settembre, offrendo alla comunità e ai visitatori un’estate di riflessione, bellezza e partecipazione.

