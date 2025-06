TOLFA – Tutto il gusto della tradizione: a Tolfa torna la Sagra del Prosciutto, tra sapori autentici, cultura e sostenibilità.

Il cuore dell’estate tolfetana batterà forte il 14 e 15 giugno con il ritorno di uno degli appuntamenti più attesi e partecipati del calendario estivo, ossia la “Sagra del Prosciutto”, giunta a una nuova edizione grazie all’impegno congiunto della Pro Loco di Tolfa, del Comune di Tolfa e al fondamentale sostegno della Regione Lazio attraverso l’ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio).

La sagra rappresenta un vero e proprio inno alla cultura contadina del territorio, ai suoi prodotti tipici e alla sapienza gastronomica tramandata di generazione in generazione. Non è solo un’occasione per degustare il prosciutto locale – simbolo della norcineria tradizionale – ma una vera e propria esperienza culturale immersiva che coinvolge tutto il borgo, dalle sue piazze storiche alle sue attività commerciali, dalle associazioni locali agli artigiani. Il 14 e 15 giugno il fine settimana sarà interamente dedicato ai sapori più autentici della gastronomia locale con il ritorno della “Sagra del Prosciutto”, una due giorni di gusto e convivialità resa possibile anche grazie al contributo della Regione Lazio e dell’ARSIAL. L’iniziativa, promossa e coordinata dalla Pro Loco di Tolfa in collaborazione con il Comune di Tolfa, animerà il cuore del paese con una ricca esposizione di prodotti agroalimentari locali.Da piazza Vittorio Veneto a piazza Giacomo Matteotti, i visitatori troveranno stand in legno, esposizioni, punti di degustazione e bancarelle curate da produttori, artigiani e attività del territorio. Protagonisti assoluti saranno il prosciutto tolfetano, l’acquacotta, i prodotti di norcineria, il miele, il vino locale e molte altre specialità che raccontano la tradizione contadina e pastorale della zona.Il programma della sagra sarà arricchito ogni giorno, a partire dalle ore 18:00, dagli show cooking dello chef Antonio Morra, che proporrà ricette originali a base di prosciutto, mostrando in diretta come reinventare un prodotto tipico in chiave contemporanea senza perderne il carattere autentico.A fare da cornice alla sagra, anche mercatini artigianali, musica dal vivo, animazioni per bambini, mostre fotografiche sulla storia di Tolfa, e visite guidate all’antico Borgo della Rocca, fino all’omonimo Castello, punto panoramico e simbolico del paese. Per l’occasione, il sito sarà arricchito da installazioni plastico-figurative e esperienze sensoriali che offriranno ai visitatori un’immersione profonda nella storia e nell’identità tolfetana.Non mancheranno neppure le novità legate alla sostenibilità. Nell’ambito del progetto Borgo Experience, promosso dalla Rete dei Commercianti, sarà infatti inaugurata una nuova colonnina di ricarica gratuita per biciclette elettriche, recentemente installata in Largo Donatori del Sangue. Sarà inoltre possibile usufruire del servizio di bike sharing gratuito, sia con bici da città sia con mountain bike per esplorazioni naturalistiche.Un inizio d’estate, dunque, all’insegna della qualità e dell’autenticità, che unisce gastronomia, sport, cultura e valorizzazione del territorio. Tolfa si conferma ancora una volta come una comunità capace di fare sistema, con uno sguardo rivolto al futuro e radici ben salde nella propria storia. 