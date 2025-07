TOLFA - Non si fa attendere la replica di Sharon Carminelli al consigliere Alessandro Tagliani in merito alla riflessione pubblica della consigliera sul Psnai e la situazione demografica di Tolfa.

Carminelli denuncia ciò che definisce un approccio “egocentrico e teatrale” da parte dell’esponente di maggioranza. “La sua risposta mi ha sorpreso – dichiara Sharon Carminelli – perché nella mia analisi sul PSNAI io mi rivolgevo alla sindaca e all’On. Battilocchio, che almeno hanno responsabilità politiche reali e strumenti per incidere. Tagliani, invece, continua a non produrre alcuna proposta concreta. E, leggendo la sua replica, mi convinco sempre più che forse non ha neppure chiaro quali siano le sue deleghe”. La consigliera smonta punto per punto le affermazioni del consigliere, a partire dalla frase del documento PSNAI da lui definita “manipolata”: “Confondere una sintesi con una manipolazione è indice di confusione. Il mio virgolettato riportava il senso di un passaggio ufficiale, secondo cui le aree interne – come la nostra – sono in cronicizzato declino. Se per lui è normale che Tolfa venga inserita in quel quadro, allora il problema non è il mio allarmismo, ma la sua assuefazione all’immobilismo. Negare che Tolfa rientri nei parametri critici indicati dal Piano significa ignorare la realtà quotidiana del paese. Gli esercizi commerciali faticano, i giovani vanno via, le case sono vuote e ogni anno si rischia di non poter più aprire alcune sezioni della scuola primaria. Tolfa ha perso quasi 500 abitanti negli ultimi anni. L’indice di vecchiaia è tra i più alti del territorio, e la fascia giovanile è ai minimi storici. Questo è il contesto che ci circonda, ed è esattamente quello che il PSNAI descrive come a rischio. Tagliani parla con entusiasmo della ‘Legge sulla Montagna’, ma quali ricadute concrete ha avuto su Tolfa? Quanti bandi sono stati intercettati? Quanti fondi arrivati? Da quando l’onorevole Battilocchio è stato eletto, quali progetti sono stati portati avanti sotto la sua supervisione? E Tagliani, quali fondi ha seguito personalmente? Forse anziché chiedere contributi ai commercianti per salvare le feste patronali, si dovrebbe cercare finanziamenti veri per rilanciare il territorio. Le priorità dovrebbero essere altre”. Quanto all’attacco rivolto da Tagliani alla Città Metropolitana di Roma, la consigliera risponde con fermezza: “I problemi infrastrutturali che cita esistono da decenni. Ma è sotto la guida di Gualtieri che si stanno affrontando con serietà e investimenti. Tagliani parla di pagliuzze, ma non vede – o fa finta di non vedere – la trave dell’inefficienza che pesa sulla sua azione politica. Quali servizi ha migliorato? Quali risultati concreti ha portato con le sue deleghe? Tolfa ha bisogno di serietà, di lavoro vero”.

