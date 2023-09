SANTA MARINELLA – Il caso Tidei approda anche in tv. Domani se ne parlerà su Rete 4 a Quarta Repubblica, la trasmissione condotta da Nicola Porro.

TELECAMERE MEDIASET Secondo quanto appreso, infatti, i giornalisti Mediaset avrebbero già intervistato i consiglieri d’opposizione Roberto Angeletti e Alina Baciu e l’avvocato del sindaco di Santa Marinella Lorenzo Mereu. Il primo cittadino, Pietro Tidei, secondo i bene informati, si sarebbe invece reso irreperibile.

IL BANDO PERLA DEL TIRRENO A mantenere alta l’attenzione sulla vicenda, le ulteriori pubblicazioni del quotidiano La Verità. Il giornale diretto da Maurizio Belpietro, oltre a riferire del sequestro da parte dei carabinieri del cellulare della sorella di Angeletti (alla quale lo stesso consigliere ha confermato di aver girato i video hot che hanno gettato nella bufera il sindaco Tidei che si sarebbe intrattenuto in effusioni sessuali con due donne), ha anche riportato ulteriori dialoghi del sindaco, intercettato in municipio a sua insaputa nell’ambito dell’inchiesta per presunta corruzione avviata su denuncia proprio del primo cittadino. Dialoghi trascritti nelle intercettazioni, nei quali si parlerebbe anche del bando per l’affidamento dello stabilimento balneare Perla del Tirreno, sul quale, peraltro, Forza Italia aveva a suo tempo espresso perplessità.

RIUNIONE DI MAGGIORANZA Intanto ieri pomeriggio, all’ennesima riunione di maggioranza, sarebbe stata rinnovata la fiducia al primo cittadino ma, come la volta precedente, non sarebbe stato stilato alcun documento; in attesa, forse, di ulteriori sviluppi.

Una sorta di fiducia “a tempo”, quindi; probabilmente condizionata al monitoraggio della situazione, in continua evoluzione giorno per giorno, sulla base delle notizie che emergono.

LA SOLIDARIETÀ DI RENZI L’attenzione sul “caso Santa Marinella” resta quindi alta, arrivando a “scomodare” anche l’ex premier Matteo Renzi, che dal canto suo, non ha mancato di esprimere piena solidarietà a Marietta Tidei, consigliera regionale di Italia Vivia, e a tutta la sua famiglia. Renzi ha voluto condannare, attraverso i social, la pratica della diffusione dei contenuti di intercettazioni che nulla hanno a che vedere con l’inchiesta per presunta corruzione, parlando di «vergognosa aggressione mediatica”.

IL SOSTEGNO DEL PD A grande difesa del sindaco Tidei un comunicato ufficiale del Partito democratico di Santa Marinella e Santa Severa: «Basta speculazioni, - affermano i dem - avanti con il buon governo a Santa Marinella». «La vicenda con cui nei giorni scorsi si è tentato di coinvolgere il sindaco Pd Pietro Tidei dimostra quali conseguenze la realizzazione e la diffusione incontrollate di intercettazioni penalmente del tutto irrilevanti possano produrre sul piano personale, familiare, sociale e politico, confermando tra l’altro l’inadeguatezza della vigente disciplina al riguardo».

«Il nostro sindaco, rieletto con il pieno sostegno della cittadinanza al secondo mandato nelle ultime elezioni amministrative del maggio scorso - aggiungono dal Pd - è ora al centro di un vortice mediatico dovuto in realtà solo alla diffusione non autorizzata di informazioni che nulla hanno a che vedere con la sua attività politica e amministrativa.

Il direttivo del circolo del Partito democratico di Santa Marinella, che ha da subito manifestato la propria solidarietà al sindaco e alla sua giunta attraverso la sua segretaria, conferma tutto il suo appoggio e sostiene la buona amministrazione del Comune, alla quale il sindaco ha dedicato per decenni con ottimi risultati tutto il suo impegno politico, amministrativo e personale».

