SUTRI - «Oggi è un giorno speciale per la nostra comunità: Thiago Motta è ufficialmente diventato cittadino di Sutri. Con grande onore abbiamo accolto la sua richiesta di residenza, rendendolo a tutti gli effetti un nostro concittadino». Così, il sindaco Matteo Amori, in un post su Facebook.

Thiago Motta non ha bisogno di presentazioni: campione sul campo da gioco, ex calciatore di straordinario talento, Motta ha indossato le maglie di club leggendari come il Barcellona, l’Atlético Madrid, il Paris Saint-Germain e l’Inter, con la quale ha vinto tutto, comprese Champions League e Campionato del Mondo per Club. Ha rappresentato l’Italia ai massimi livelli, diventando uno dei protagonisti della nostra Nazionale. Ma è soprattutto nel suo percorso da allenatore che oggi si distingue come una delle figure più brillanti del calcio europeo, nel 2024 insignito del titolo di Allenatore dell’Anno della Serie A, nonostante la sfortunata parentesi alla guida della Juventus l’anno successivo.

«Averlo oggi tra i cittadini di Sutri rappresenta un motivo di orgoglio per l’amministrazione comunale e per tutta la città. Non solo per ciò che rappresenta nel panorama sportivo, ma per la scelta consapevole di vivere nel nostro territorio, riconoscendone la bellezza, la storia, e il valore umano», commenta il primo cittadino.

«Il nostro obiettivo - conclude Amori - è quello di rendere Sutri sempre più attrattiva per personalità di rilievo, capaci di arricchire il tessuto sociale e culturale della città. La presenza di uomini come Thiago Motta è un segnale importante per il presente e il futuro del nostro Comune. A nome dell’intera amministrazione e della cittadinanza tutta: benvenuto a Sutri, Thiago!».

