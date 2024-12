VITORCHIANO - Terminati i lavori per il rifacimento del marciapiede lungo la strada Sorianese, in località Pallone iniziati la scorsa settimana.

«Lavori attesi e necessari per ripristinare il ciglio e il tappetino così da rendere nuovamente fruibile e sicuro un tratto deteriorato dal tempo e dalle radici delle piante. Attività di cui si era già data notizia nei mesi scorsi, illustrandone le finalità anche in consiglio comunale», fanno sapere dall’amministrazione. «Un ulteriore impegno preso e mantenuto per continuare a crescere, un passo alla volta, tutti insieme»

