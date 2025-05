Tentano di sfuggire al controllo dei carabinieri ma i militari li fermano e sequestrano loro 8 dosi di cocaina. E’ accaduto nel corso dei controlli straordinari del territorio disposti dal Comando Compagnia Carabinieri di Ronciglione in occasione della festività del 1° maggio, in previsione dell’aumento dei visitatori nella zona del Lago di Vico e del traffico lungo il tratto litoraneo della statale “Via Aurelia”.

Nel corso del servizio sono state impiegate 15 pattuglie che hanno eseguito i controlli su 51 veicoli e 85 persone, proceduto alla contestazione di alcune sanzioni al codice della strada e denunciato quattro persone.

In un particolare, i militari della Stazione di Monte Romano hanno sorpreso un cittadino straniero in possesso di una mazza da baseball e di un bastone in ferro, occultati sotto il sedile della sua auto. L’uomo non è riuscito a giustificare il possesso di tali oggetti e, a seguito di ulteriori accertamenti, è stato denunciato per porto abusivo di armi, con conseguente sequestro del materiale.

Il personale della Stazione di Caprarola, considerata l’elevata affluenza di turisti, ha eseguito specifici accertamenti presso alcuni esercizi pubblici dell’omonima località, finalizzati alla verifica del rispetto delle normative circa la somministrazione di alcolici, denunciando il titolare di un’attività commerciale per aver continuato a servire bevande alcooliche a tre avventori visibilmente in stato di ebbrezza, a loro volta sanzionati, che davano fastidio ai presenti.

Verso la fine della serata, un controllo congiunto tra personale dell’Aliquota Radiomobile e della Stazione di Blera ha portato al sequestro di otto dosi di cocaina, due bilancini di precisione e 750 euro in contanti a carico di due uomini che, alla vista del posto di controllo dei Carabinieri, hanno tentato invano di evitarlo. Prontamente raggiunti, i militari hanno proceduto al controllo dei documenti e, avendo rilevato la presenza di residui di plastica associabili alla preparazione delle dosi di stupefacente, la perquisizione personale e domiciliare nei confronti dei due uomini di nazionalità straniera ha permesso di rinvenire e sequestrare la sostanza stupefacente.