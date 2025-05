Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando compagnia carabinieri di Ronciglione, sono state impiegate 15 pattuglie che nelle serate del fine settimana hanno monitorato il traffico veicolare in entrata e in uscita lungo le principali arterie di comunicazione della giurisdizione e nelle aree turistiche.

In particolare le pattuglie della Stazione di Monte Romano e dell’aliquota radiomobile del Nor di Ronciglione hanno sequestrato diverse dosi di cocaina e marijuana e, conseguentemente, segnalato alla Prefettura di Viterbo quattro uomini e una donna per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Un uomo trovato alla guida sotto l’effetto di stupefacenti è stato denunciato a piede libero alla Procura.

I carabinieri della stazione di Monte Romano ha denunciato a piede libero un altro uomo per inosservanza del divieto di ritorno nel Comune di Villa San Giovanni in Tuscia e per possesso di cocaina.

Infine i militari dell’Aliquota operativa del Nor, impegnati a supportare gli equipaggi durante i controlli nel centro abitato di Ronciglione, hanno arrestato un cittadino straniero nei confronti del quale pendeva un ordine di carcerazione per furto e porto abusivo di armi che era riuscito ad eludere mediante l’uso di un alias. Tuttavia, un controllo incrociato dei dati presenti nelle banche dati delle forze di polizia ha evidenziato delle incongruenze e permesso di arrivare alla reale identità del soggetto che, pertanto, è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Viterbo dove dovrà scontare una pena di 13 mesi di reclusione.