Alla vista dei carabinieri ha tentato di sfuggire al controllo e ha lanciato un involucro dal finestrino. E’ accaduto nel fine settimana quando i carabinieri, impegnati in un servizio di controllo, hanno fermato l’auto lungo la Cassia.

L’equipaggio del N.o.r. di Ronciglione, infatti, ha notato il conducente che, accortosi della presenza delle forze dell’ordine, ha tentato di allontanarsi accelerando. Tuttavia, è stato bloccato prima che riuscisse a imboccare una strada sterrata. Grazie all'intervento di un equipaggio di supporto, è stato recuperato l’involucro che il passeggero aveva lanciato fuori dal finestrino in prossimità di una rotatoria.

Dopo il controllo degli occupanti, un uomo e una donna con precedenti per stupefacenti, si è scoperto che l'involucro conteneva circa 42 grammi di cocaina, presumibilmente pronta per essere immessa sul mercato. Una successiva perquisizione domiciliare ha portato alla scoperta di ulteriori dosi di hashish, denaro contante e materiale per il confezionamento delle sostanze. L’uomo, un 25enne straniero residente in zona, è stato arrestato per detenzione e spaccio di droga, in attesa di convalida da parte dell’autorità giudiziaria di Viterbo.

I controlli dello scorso fine settimana hanno impegnato complessivamente 20 pattuglie che hanno controllato le principali arterie viarie e la zona lacustre.

Sono stati fermati due automobilisti con un tasso alcolemico significativamente superiore ai limiti consentiti dalla legge. Inoltre, all'interno di un terzo veicolo, condotto da una persona con precedenti penali, è stato rinvenuto un grosso coltello a serramanico. I trasgressori sono stati deferiti alla Procura di Viterbo: i primi due per guida in stato di ebrezza alcolica e il terzo per porto abusivo di armi.

L’attività di controllo ha inoltre permesso di segnalare alla prefettura di Viterbo alcuni soggetti trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.