CERVETERI – Stava rubando in una macchina parcheggiata ma è stato bloccato. Un intervento rapido ed efficace che conferma l’attenzione massima dei carabinieri nel territorio. Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi preventivi, i militari della stazione di Santa Marinella hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino macedone di 35 anni, responsabile di tentato furto aggravato. L’episodio si è verificato a Cerveteri, dove i militare, impegnati in un servizio di pattugliamento mirato, hanno individuato e bloccato il soggetto immediatamente dopo aver infranto il vetro di una vettura di valore parcheggiata in centro. L’uomo, con l’evidente intento di introdursi all’interno dell’auto per asportare oggetti, ha tentato la fuga alla vista della pattuglia. Il tentativo, tuttavia, è stato stroncato sul nascere: grazie alla prontezza operativa degli uomini dell’Arma, il ladro è stato raggiunto e immobilizzato dopo pochi istanti. La vettura presa di mira presentava il vetro visibilmente scollato, chiaro segno dell’effrazione, ma il furto non è stato portato a termine. L’arresto rappresenta un segnale forte e concreto a tutela dei cittadini, dimostrando come la presenza costante sul territorio e l’azione preventiva siano strumenti fondamentali per contrastare i reati predatori.

