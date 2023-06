Trasporto sostenibile – Taxi e Ncc più verdi e inclusivi: dalla Regione Lazio oltre 2milioni di euro per il rinnovo dei veicoli. Attraverso questa misura si vuole sostenere l’acquisto di mezzi a basso impatto ambientale e, se del caso, con accesso per sedie a rotelle.

L’importo esatto della dotazione finanziaria è di 2.078.999 euro, l’avviso pubblico è rivolto ai titolari di taxi o Ncc. Il contributo è a fondo perduto ed è diviso in tre fasce a seconda del livello di emissioni di CO2 dei veicoli acquistati: 5mila euro da 61 a 135 g/km, 7mila da 21 a 60 e 10mila da 0 a 20. Per quelli che prevedono l’accesso per le sedie a rotelle c’è anche un importo integrativo di 5mila euro, necessari per allestire l’accesso. Se la domanda presentata comprende più mezzi, ogni beneficiario non potrà comunque ottenere un contributo pari o superiore a 100mila euro. La procedura: è necessario accedere alla piattaforma GeCoweb plus dal sito www.lazioinnova.it e compilare prima il formulario, che sarà disponibile dalle 12 del 10 luglio 2023 e fino a chiusura per esaurimento della dotazione finanziaria. Saranno necessari vari allegati (licenza, contratto di acquisto…). L’invio della domanda, invece, potrà avvenire dalle 12 del 17 luglio 2023 e fino alla chiusura per esaurimento della dotazione finanziaria. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Cna di Viterbo e Civitavecchia al numero 0761/2291.