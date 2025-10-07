FIUMICINO - Tutto pronto per la terza edizione del convegno “I Tavoli del Mare”, in programma per oggi martedì 7 ottobre 2025, presso l’Hilton Rome Airport Hotel di Fiumicino.

Quest’anno l’appuntamento, patrocinato dalla Regione Lazio e dal Comune di Fiumicino, è dedicato allo sviluppo della Blue Economy e si concentrerà in particolare sull’intermodalità tra portualità, fiume Tevere, aeroporto e rete ferroviaria. Nel pomeriggio la sessione istituzionale (15–18) con il ministro per le Politiche del Mare Nello Musumeci, la vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli e il sindaco di Fiumicino Mario Baccini.

I lavori prevedono, dalle 9:30 alle 12:30, tavoli tecnici dedicati all’analisi delle criticità e delle opportunità, e un confronto pomeridiano, dalle 15:30 alle 18:00, con la restituzione delle relazioni e gli interventi delle istituzioni.

