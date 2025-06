TARQUINIA - Problema rifiuti nel territorio di Tarquinia. La segnalazione arriva da Laura Coppotelli che denuncia il mancato ritiro di rifiuti in una zona del Lido. La questione in particolare riguarda il ritiro della tessera per smaltire i rifiuti di colonie feline delle quali la signora si occupa.

«Oltre a non aver ricevuto nessun riscontro da parte di chi è preposto a rilasciarmi la tessera per smaltire i rifiuti delle colonie feline - spiega Laura Coppotelli - segnalo la situazione di via Vascelli: ormai da giorni si è creata una discarica a cielo aperto a bordo strada che nel fine settimana è andata aumentando a dismisura. Il personale della ditta Riecam addetto al recupero dei rifiuti, ha ignorato la presenza di tutta quella spazzatura, lasciando che si accumulasse a dismisura, cosa che ha provocato, viste anche le alte temperature, un odore nauseabondo».

«Oltre a questo - aggiunge la signora - i sacchi della spazzatura vengono spesso lasciati anche davanti alla postazione dei gatti e io mi trovo a dover spostare i rifiuti degli altri per permettere ai gatti di mangiare in un contesto pulito. Purtroppo o per fortuna il lido da ora e nei prossimi mesi a seguire accoglierà tantissima gente molta della quale sicuramente poco civile ma, mi auguro che d'ora in avanti si trovi una soluzione per non dover passare tutta l'estate a convivere con questo degrado».

