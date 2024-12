TARQUINIA - Si svolgerà venerdì e sabato, 6 e 7 settembre, a Tarquinia, in località Scorticagatti, strada provinciale 99, la prima edizione dell’Agrifestival. L’inaugurazione si terrà venerdì alle 10,30. Si tratta di una festa dedicata al mondo agricolo, che ha un programma articolato e molto interessante. Ad organizzare l’evento, l’associazione Agri Feroci Laziali, un sodalizio di giovani agricoltori del Lazio, con il patrocinio del Comune di Tarquinia, dell’Università Agraria e dell’Arsial. Nella vasta area della festa, trovano posto attrazioni per i bambini, simulazioni di guida rally e moto, prove in campo di mezzi agricoli da parte dei concessionari locali, percorsi con fucili ad acqua, spettacoli equestri organizzati da Andrea Ortenzi con una dimostrazione della prima edizione del Palio degli anelli. Ben organizzato il settore ristoro, con tre stazioni bar e prodotti totalmente locali a km zero. Lo spazio fiera è in grado di ospitare 40 espositori e venerdì pomeriggio, alle 14.30, si terrà un convegno sui semi antichi organizzato dal consigliere dell’Università Agraria Fabrizio Federici e che vedrà la presenza di esperti del settore. Non mancherà la musica, con il concerto venerdì sera dei “Doppio Senso”, la band di cover di Vasco Rossi, guidata dall’intramontabile Alberto Rocchetti; mentre sabato sera si esibiranno i Crazy 90’ con un repertorio di bellissime canzoni. In entrambe le serate, fino a tarda notte tanta musica con i disc jockey locali. Il parcheggio per le autovetture è gratuito, mentre l’ingresso è a pagamento e i biglietti si possono acquistare on line sul portale i-ticket.

