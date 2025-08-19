TARQUINIA - Il 21 settembre 2025 Tarquinia Lido si prepara ad accogliere la Nature Run – 10km del Mare, una vera e propria festa del running che unisce sport, comunità e solidarietà. Le strade del Lido e l’Oasi delle Saline si coloreranno con centinaia di podisti e camminatori, pronti a vivere un percorso suggestivo fatto di mare, entusiasmo e partecipazione collettiva. L’arrivo, situato sul lungomare dei Tirreni, regalerà come sempre un’atmosfera unica, tra applausi, musica ed emozioni condivise.

Iscrizioni e premi

Le iscrizioni aprono ufficialmente mercoledì 20 agosto: è sufficiente mandare una mail a segreteria@montaltosport.it indicando le generalità e allegando copia del tesseramento FIDAL o UISP, oppure un certificato medico agonistico per l’Atletica leggera. La quota è di 13 euro fino al 15 settembre e di 15 euro nei giorni successivi: la preiscrizione è obbligatoria, per cui non si accetteranno iscrizioni il giorno della gara. Per informazioni e regolamento sono a disposizione i social dell’evento o il 328 67 17 230. Pacco gara garantito i primi 300 iscritti con canottiera tecnica. I premi andranno ai primi tre assoluti uomini e donne, ai tre gruppi più numerosi e ai primi dodici di ogni categoria (dieci maschili e quattro femminili), con riconoscimenti legati al territorio e alle eccellenze locali. Un premio speciale attende chi riuscirà a battere i record assoluti della gara. La partenza della competitiva è fissata per le ore 10, con ritrovo dalle 8:30.

Camminata Rosa

Torna la Camminata Rosa, aperta a tutti e dedicata alla prevenzione oncologica a sostegno dell’associazione “Tarquinia in Rosa”. Un momento di sport accessibile e solidale, che consente a famiglie, gruppi e appassionati di vivere la Nature Run senza cronometro, nello spirito più autentico della manifestazione. Le iscrizioni per la camminata saranno completate sul posto. L’evento, inserito nel circuito CorrinTuscia, è promosso da Amici della Corsa, Polisportiva Montalto e Pro Loco Tarquinia, con il patrocinio del Comune di Tarquinia, della Provincia di Viterbo, dell’Università Agraria oltre che del Coni e della Uisp.

