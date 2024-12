TARQUINIA - Tarquinia Sottosopra e Appuntamento al cinema: nuovi appuntamenti per il weekend a Tarquinia con interessanti novità. Dopo anni di assenza torna infatti il “Procaccia”, il giornale dell'archivio storico comunale, voluto per divulgarne documenti e notizie tratte da fonti di biblioteca. Il nuovo numero sarà presentato oggi, alle 17,30, nella sala delle feste della biblioteca “Vincenzo Cardarelli”. Il nuovo numero è dedicato ai 100 anni del Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia

Proseguono, inoltre, le visite guidate accessibili e inclusive al patrimonio storico e artistico della città. Domani, 27 ottobre, terzo appuntamento del progetto promosso dall’amministrazione comunale e dalla cooperativa sociale Radici, con l’obiettivo di garantire a tutti l'accesso all’arte, alla cultura e a tutte le forme di bellezza, con un’attenzione particolare rivolta all’inclusione sociale di persone con disabilità visiva, uditiva, motoria o intellettiva- relazionale. La partenza è prevista alle 10,30 da piazza Cavour. Saranno visitati l’archivio storico comunale, piazza Titta Marini, il torrione detto di Matilde di Canossa e la biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”. Per info e prenotazioni 0766 849282 o info@radiciaps.it

Per appuntamento al cinema, i registi Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, insieme al produttore Nanni Moretti, presentano “Vittoria”, film in concorso alla recente Mostra del Cinema di Venezia nella Sezioni Orizzonti Extra. L’appuntamento è per domenica 27 ottobre, al termine della proiezione della pellicola, che inizierà alle 18, al Cinema Etrusco Arthouse di Tarquinia. Per tutte le info sulla proiezione e sull’incontro è possibile visitare il sito www.cinemaetrusco.com e i profili social “Cinema Etrusco Arthouse”. Biglietto unico 8 euro.

