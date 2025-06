TARQUINIA – E’ stato installato nella sala d’attesa della Barriera San Giusto un totem digitale della società Talete per offrire servizi più comodi e accessibili ai cittadini. Un totem digitale multifunzione che rappresenta una vera e propria innovazione tecnologica, accessibile tramite Spid o Carta d’Identità Elettronica (Cie) che consente ai cittadini di usufruire di numerosi servizi amministrativi in modo semplice, rapido e sicuro. Sarà possibile richiedere certificati anagrafici (nascita, matrimonio, residenza, stato di famiglia e altri); ottenere certificati elettorali (iscrizione alle liste elettorali, godimento dei diritti politici); avere autocertificazioni sostitutive di certificati anagrafici; inviare la dichiarazione di cambio di residenza per sé o per la propria famiglia; richiedere la correzione di dati anagrafici errati; effettuare pagamenti digitali tramite il sistema PagoPA.

“Un risultato che testimonia la nostra volontà di rendere i servizi sempre più vicini e accessibili ai cittadini – dichiara il sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti –. Con questa iniziativa proseguiamo nel percorso di collaborazione con i gestori dei servizi pubblici per garantire ascolto, assistenza e trasparenza”.