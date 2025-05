TARQUINIA - L'associazione umanitaria Semi di Pace invita la cittadinanza ai festeggiamenti per il suo 45° anniversario di fondazione. L'evento si terrà il prossimo 17 maggio presso la Cittadella. «Sarà una giornata ricca di momenti significativi dedicati alla solidarietà, alla pace e alla comunità - affermano da Semi di pace - La celebrazione inizierà alle 10,30, con diverse attività volte a ripercorrere la storia e l'impegno dell'organizzazione nel corso di questi anni, attraverso testimonianze e collegamenti con le comunità e le istituzioni del mondo». Durante l'evento, verrà inoltre sottoscritto un importante “Messaggio di pace”, che sarà inviato al Santo Padre, Papa Leone XIV, al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella e alla Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Un momento speciale sarà dedicato all'inaugurazione del cammino dell'Ecosistema di José Martí, un nuovo spazio dedicato all’Eroe cubano con la scoperta del bosco, degli orti e del giardino martiani. L’area promuoverà la sostenibilità e l'educazione ambientale. La mattinata si concluderà con un pranzo offerto dall'associazione, un'occasione conviviale per condividere il valore della fratellanza che anima Semi di Pace. Il pomeriggio coinvolgerà in particolare i più giovani e le famiglie. Dalle ore 14.30 alle ore 15.45, si svolgeranno tre momenti di animazione: Il “Drum Circle”, un'esperienza musicale partecipativa e ritmica, Il Laboratorio “Esplosioni Floreali, un'attività creativa per esplorare la bellezza della natura, e “Il Varietà Magico” con il Cocchiere dei Sogni, uno spettacolo incantato per stupire grandi e piccoli. Alle 16, la giornata terminerà con un emozionante concerto conclusivo a cura dei Giovani Filarmonici Pontini e dai Maestri Gabriele Ripa e Michele Mainardi. Sì potrà inoltre ammirare la suggestiva esposizione fotografica del poeta nicaraguense, “Rubén Darío: El poeta itinerante”, fondatore del Modernismo.

