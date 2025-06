TARQUINIA - È stato pubblicato nei giorni scorsi l’avviso di selezione pubblica da parte di Tarquinia Multiservizi S.r.l., società in house del Comune di Tarquinia per individuare una figura da inserire con il ruolo di responsabile amministrativo, categoria Q, per l’area amministrativa. Il contratto applicato sarà il CCNL 2022/2024 Assofarm, rivolto ai dipendenti delle imprese gestite o partecipate dagli enti locali che operano nei settori farmaceutico, parafarmaceutico, dei magazzini farmaceutici all’ingrosso e laboratori. La selezione è finalizzata all’assunzione della figura richiesta sia con contratto a tempo determinato che indeterminato, con possibilità di impiego full-time o part-time. Oltre alla copertura del posto attualmente vacante, verrà formata una graduatoria valida anche per future assunzioni. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 26 giugno 2025 secondo le modalità indicate nel bando. Gli interessati possono consultare e scaricare il testo integrale dell’avviso a questo link diretto: Scarica il bando in PDF. ©RIPRODUZIONE RISERVATA