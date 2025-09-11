TARQUINIA - Si è svolta presso la località Madonna del Pianto di Tarquinia la cerimonia in ricordo dei componenti della FEB (Força Espeditionaria Brasileira) che combatterono sul territorio italiano durante la Seconda guerra mondiale.

La commemorazione di quest’anno è stata arricchita dall’apposizione di una targa in ricordo del posto di comando del quartier generale della Divisione Fanteria della forza di spedizione brasiliana.

La targa è stata collocata su un edificio di proprietà della famiglia Crocchioni, che ha accolto con entusiasmo la richiesta dell’Esercito Brasiliano. Alla cerimonia erano presenti l’assessore comunale Andrea Andreani, Francesco e Alessandro Crocchioni, le delegazioni della Polizia Locale, dei Carabinieri della stazione di Tarquinia, dell’Associazione Arma Aeronautica – Sezione di Tarquinia, con il presidente Walter Padovani e il vicepresidente Mauro Belli, e dell’ANPd’I – Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia, con il presidente Giulio Maria Ciurluini.

«È fondamentale – ha dichiarato l’assessore Andreani – mantenere viva la memoria del ruolo svolto dall’esercito brasiliano sul nostro territorio. Tarquinia non dimentica il coraggio e l’aiuto che il popolo brasiliano offrì all’Italia nel momento più difficile della sua storia. La targa non è solo un segno materiale, ma un ponte di memoria e gratitudine tra le nostre comunità”.

