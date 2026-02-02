TARQUINIA - «Abbiamo partecipato con grande piacere, su invito dell’onorevole Mauro Rotelli, alla conferenza stampa svoltasi alla Camera dei Deputati per la presentazione del progetto di ricostruzione virtuale della Tomba delle Olimpiadi, che sarà protagonista alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 all’interno di Casa Italia. Un progetto straordinario che unisce arte, cultura, storia, tecnologia e identità, un’iniziativa di altissimo profilol che, grazie al lavoro di Skylab Studios, porta uno dei simboli più importanti della civiltà etrusca su un palcoscenico internazionale straordinario, frequentato da centinaia di migliaia di visitatori e osservato dal mondo intero. Un’occasione unica per Tarquinia, che potrà beneficiare di un ritorno enorme in termini di immagine, promozione turistica e indotto economico». Lo affermano i consiglieri comunali FdI Luigi Serafini e Betsi Zacchei. «Desideriamo ringraziare il deputato Rotelli per la visione e la determinazione con cui ha voluto e sostenuto questo progetto, dimostrando ancora una volta attenzione concreta verso il nostro territorio e il suo patrimonio storico-culturale. Un ulteriore ringraziamento - proseguono Serafini e Zacchei - va a Skylab Studios, eccellenza nata e cresciuta a Tarquinia, capace di coniugare innovazione, arte, intelligenza artificiale, e al Direttore del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, Vincenzo Bellelli, per il fondamentale supporto scientifico, tecnico e istituzionale. Portare la Tomba delle Olimpiadi a Milano-Cortina 2026 significa non solo valorizzare un capolavoro dell’arte etrusca, ma anche raccontare al mondo le radici profonde della nostra storia, legandole ai valori universali dello sport. È un messaggio potente e moderno, che rafforza il ruolo di Tarquinia come città della cultura e della ricerca, anche in vista della candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028». «Questo progetto dimostra come, quando istituzioni, competenze scientifiche e imprese del territorio lavorano insieme, si possano raggiungere risultati straordinari. Tarquinia merita di essere protagonista e iniziative come questa vanno sostenute e accompagnate con convinzione», concludono i consiglieri meloniani.

