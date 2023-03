IL CASO

“L’amministrazione si occupa esclusivamente di viabilità urbana e di parcheggi trascurando le altre situazioni di mobilità territoriale come la questione del Ponte di Riva dei Tarquini”

"Ci spieghino come convoglieranno il traffico in entrata e in uscita nel periodo dei ponti, compreso il 1 maggio, dove tutti i campeggi, ormai prossimi all’apertura, e tutte le zone residenziali compresa Marina Velca dovranno confluire sulla strada Porto Clementino per raggiungere qualsiasi località del nostro comune”