TARQUINIA – Si sono chiuse con un ottimo riscontro le iscrizioni al "Memorial Emilio Valerioti", che vede 89 fotografi provenienti da diverse parti del mondo. Le fotografie sono state inviate non solo da varie regioni Italiane, ma anche da paesi come Francia, Argentina, Canada, Bielorussia, Polonia, Stati Uniti (Texas), Ucraina, Australia (Melbourne), Romania e Cuba. La mostra delle fotografie in gara sarà inaugurata domenica 30 marzo, alle 17, alla sala “D. H. Lawrence”, al civico 49 di via Umberto I.

Durante l’esposizione, i visitatori potranno ammirare la creatività e la passione che ogni partecipante ha voluto condividere attraverso le proprie immagini, prendendo ispirazione da celebri parole dei grandi autori: "I paesaggi più belli sono quelli che non si possono descrivere a parole", di Emily Dickinson; "Io non fotografo la Natura, ma le mie visioni", di Man Ray; "Se riesci a sentire l'odore della strada guardando la foto, è una fotografia di strada", di Bruce Gilden.

La mostra, che sarà visitabile tutti i giorni, si concluderà domenica 6 aprile, alle 17, con la cerimonia di premiazione dei vincitori. Il concorso celebra l'arte della fotografia e il ricordo di Emilio Valerioti, portati avanti dalla figlia Maria Antonietta. La rassegna è patrocinata dal Comune di Tarquinia e dall’associazione culturale Viva Tarquinia.

